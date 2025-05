Música: como ver em quais playlists uma canção foi adicionada [Mac]

O aplicativo nativo Música (Music) do Mac permite que você curta todas as músicas disponibilizadas no Apple Music, além da sua biblioteca pessoal de músicas compradas na iTunes Store ou adicionadas, por exemplo.

Publicidade

Caso possua múltiplas playlists nesse app, uma dica simples (mas muito útil) permite que você veja em quais listas uma música específica aparece — ideal para achá-la de forma fácil e saber se a sua lista está completa.

Veja como fazer! 🎶

Abra o app Música. Clique em “Músicas”, na barra lateral esquerda — você verá uma lista com todas as músicas da sua biblioteca. Após encontrar a canção desejada, pressione a tecla ⌃ control e clique em cima de uma delas com o mouse ou trackpad (ou clique com o botão direito). Para finalizar, escolha “Mostrar na Playlist” e em uma delas para abrir — caso a playlist seja colaborativa, um ícone de bonequinhos aparecerá ao lado.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.