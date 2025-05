Segunda temporada de “Eva, a Coruja” chega ao catálogo do Apple TV+

Chegaram hoje ao catálogo do Apple TV+ todos os oito episódios da segunda temporada de “Eva, a Coruja” (“Eva the Owlet”), pouco menos de dois anos após a estreia da série, no início de 2023.

A produção, vale recordar, é baseada nos livros “Owl Diaries” (de Rebecca Elliott) e tem como foco a história de Eva, uma coruja “criativa e atrevida” que mora ao lado da sua melhor amiga, Lucy, no mundo florestal de Treetopington.

Junte-se a esta diversão com penas enquanto Eva busca aventuras em sua comunidade nas copas das árvores. A cada noite, ela aprende lições, reflete através da escrita e dá uma ajudinha sempre que pode. Baseado na série de livros recordista de vendas, “Owl Diaries”.

A segunda temporada leva os espectadores através de uma noite na vida de Eva, que aborda seus objetivos com convicção e talento — seja planejando um acampamento com amigos ou salvando o Spring Acorn Roll da cidade de esquilos famintos.

Quanto ao elenco, a produção conta com as vozes de Vivienne Rutherford, Jessica DiCicco, Dino Andrade, Romy Fay, Sascha Yurchak, Jon Olson, Evie Pikachu Hsu, Sarah Vattano, Pressly James Crosby e Kenna Ramsey.

Produzida pela Scholastic Entertainment e Brown Big Films, “Eva, a Coruja” conta com Annabeth Bondor-Stone e Connor White como roteiristas principais e produtores executivos, bem como com Damien O’Connor como diretor dos episódios.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

