Tim Cook é o mais novo funcionário da Lumon em promoção de “Ruptura”

A segunda temporada de “Ruptura” (“Severance”) já estreou, mas a divulgação dos novos episódios continua a todo vapor mesmo depois daquela baita ação no Grand Central Terminal, em Nova York. Desta vez, até o CEO da Apple, Tim Cook, entrou na brincadeira.

Publicidade

Mais cedo, o diretor e produtor executivo da série, Ben Stiller, publicou um vídeo bem bacana na sua conta pessoal do X (antigo Twitter) que traz o chefão da Maçã se preparando para o que parece ser mais um expediente na Apple nas Indústrias Lumon.

No vídeo, vemos Cook adentrar naquele elevador onde acontece o procedimento de ruptura com uma cara pra lá de mal humorada — e sair de dentro dele bem mais… amigável (embora sem dizer uma única palavra).

Ready to clock in for episode 2! https://t.co/y7Wh1dlty1 — Tim Cook (@tim_cook) January 24, 2025 Estava ajudando esse cara a encontrar o seu escritório hoje de manhã…

–

Pronto para assistir ao episódio 2!

Depois, ele anda por alguns corredores até chegar ao seu “escritório”, onde é recebido pelo ilustre Sr. Milchick (personagem brilhantemente interpretado por Tramell Tillman), que o chama simplesmente de “Tim C.” (em alusão a como todos os innies são chamados).

O vídeo, que tem pouco mais de um minuto, termina com o supervisor das Indústrias Lumon colocando o seu mais novo funcionário para assistir a um clipe numa TV de tubo, o qual alerta os espectadores sobre a disponibilidade da nova temporada de “Ruptura”.

Tendo estreado na semana passada, a segunda temporada da série ganhou o seu segundo episódio hoje, intitulado “Adeus, senhora Selvig”.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.