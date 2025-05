Utilitário leva rolagem suave a mouses de terceiros no macOS

Quem já tentou utilizar um mouse de terceiros no macOS e teve alguma experiência com o Magic Mouse provavelmente notou que eles não suportam nativamente a rolagem suave disponível no periférico proprietário da Apple.

Isso pode ser bastante chato, uma vez que você terá que abrir mão desse recurso caso simplesmente não curta o mouse da Maçã (o que não é algo muito raro) ou queira desfrutar de recursos presentes em outros produtos.

Como destacado pelo Manual do Usuário, o MOS é um aplicativo interessante que se propõe a quebrar essa barreira. Seu objetivo é bastante simples: justamente ativar essa rolagem suave em mouses comercializados por terceiros.

Além dessa funcionalidade principal, o app conta com opções para adicionar exceções à aplicação do efeito, ativar a rolagem invertida a mouses e remover seu ícone da barra de menus.

De código aberto, o aplicativo chegou recentemente à sua versão 3.5, a qual corrigiu um problema no qual a rolagem simplesmente travava quando ela era interrompida em apps Catalyst ou Electron.

O MOS pode ser baixado gratuitamente nessa página. O aplicativo não é autenticado ou identificado pelo macOS, então (caso isso não seja um problema para você) é necessário permitir sua execução manualmente nos Ajustes do Sistema.