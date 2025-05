Como ajustar a prévia de fotos e vídeos no feed do Instagram pelo iPhone

Recentemente, o Instagram começou a fazer importantes mudanças na rede social.

Publicidade

A mais impactante, para a maioria dos usuários, foi no feed de fotos e vídeos, que agora aparece em um formato retangular ao invés do tradicional, quadrado. Se isso lhe deixou frustrado, saiba que você pode deixá-lo… menos pior.

Com alguns simples passos, é possível ajustar a prévia da foto ou do vídeo que aparecerá no feed — ideal para não cortar um pedaço de texto ou um rosto, por exemplo.

Veja como fazer isso! 📱

Publicidade

Com o app aberto no seu iPhone, toque na aba do seu perfil (no canto inferior direito) e selecione uma publicação. Em seguida, vá até o botão com três pontinhos (no canto superior direito) e em “Ajustar prévia” — se preferir, mantenha o dedo pressionado em cima de uma publicação e escolha “Ajustar prévia”.

Selecione “Ajustar” para mostrar toda a imagem ou o vídeo no feed (com bordas em volta) e “Plano de fundo” para alternar a cor das bordas entre branco ou preto.

Para finalizar, toque em “Concluir”.