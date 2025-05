Como colocar um comando de perguntas nas Notas do Instagram [iPhone]

As Notas do Instagram são muito úteis para adicionar um pensamento ou uma música — assim, quem segue você poderá ver esse tipo de informação no topo da seção de bate-papos privados da rede social da Meta.

Recentemente, tornou-se possível utilizar os comandos (Notes Prompts), permitindo que os usuários façam uma pergunta direcionada sobre um determinado tema e esperar por respostas direcionadas ao questionamento dos seus amigos.

Veja como utilizar isso! 💬

Com o app do Instagram aberto no iPhone, deslize o dedo da direita para a esquerda a partir do feed ou toque no botão de mensagens (no canto superior direito). Selecione o balão com a sua foto. Escolha o segundo ícone, representado por um balão e um ponto de interrogação. Escreva o seu comando (e uma resposta, se quiser). Indo até “Seguidores que você também segue”, é possível escolher compartilhar o comando com todos os perfis que você segue também ou apenas com quem foi incluído na sua lista “Amigos Próximos”.

Toque em “Compartilhar” quando estiver satisfeito.

Prontinho! 😉