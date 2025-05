Como resetar as recomendações de conteúdos sugeridos no Instagram

O Instagram, assim como qualquer rede social hoje em dia, é alimentado por algoritmos — que aprende os seus gostos conforme o seu uso e as suas interações.

Publicidade

Pois agora, a rede social da Meta passou a permitir que os seus usuários redefinam as recomendações de conteúdos que aparecem em seções como a aba Explorar, os Reels e o Feed do aplicativo. Assim, todo o processo de recomendação será refeito do zero, como se você tivesse criado a sua conta agora.

Confira como fazer isso! 📱

Com o app do Instagram aberto no seu iPhone, toque na sua foto (no canto inferior direito). Toque nos três risquinhos (no canto superior direito). Toque em “Sugestão de conteúdo”. Acesse “Redefinir conteúdo sugerido”, leia atentamente o que está escrito na tela e selecione “Avançar”.

Na tela seguinte, analise quem você segue e os tópicos de anúncios. Por fim, escolha “Redefinir conteúdo sugerido”.

Prontinho! 😉