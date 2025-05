Como agendar uma publicação no Threads [iPhone e web]

O Threads do Instagram segue recebendo ótimas novidades para quem utiliza a rede social com frequência.

Publicidade

Mais recentemente, a Meta introduziu uma opção para agendar postagens — algo que, vale observar, já está disponível há vários anos no X (ex-Twitter). Ao fazer isso, os agendamentos ficarão em uma seção localizada nos rascunhos, enquanto não acontece a publicação propriamente dita.

Confira como programar um post no Threads pelo iPhone e pela web! 😉

Com o app ou o site aberto, inicie uma nova postagem tocando/clicando no “+”. Em seguida, selecione o botão com três pontinhos (no canto superior direito) e escolha a opção “Programar…” para selecionar a data e o horário desejados.

Quando estiver com o post concluído, toque/clique em “Programar”.

Para ver os posts programados, escolha novamente “+” e vá até o ícone de rascunhos (na parte superior direita). Lá, você poderá editá-los ou excluí-los.