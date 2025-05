Como é ser um sócio da Apple

Apesar das oscilações próprias do mercado financeiro, a Apple tem batido recordes de no valor das suas ações nos últimos meses — beirando, em alguns momentos, o valor de US$4 trilhões e deixando seus acionistas muito felizes.

A abertura de capital da Apple Inc. ocorreu em 12 de dezembro de 1980, marcando um momento decisivo na história da empresa e do setor de tecnologia. Naquela data, a Apple lançou 4,6 milhões de ações ao preço inicial de US$22 cada, resultando em uma capitalização de mercado de aproximadamente US$1,78 bilhão. O interesse dos investidores foi significativo, com as ações fechando o primeiro dia de negociação com uma valorização de quase 32%, a US$29.

O processo de abertura de capital foi liderado pelos cofundadores Steve Jobs e Steve Wozniak, juntamente ao então CEO Mike Markkula. A decisão de tornar a empresa pública permitiu à Apple captar recursos substanciais para financiar coisas como expansão, pesquisa e desenvolvimento, consolidando a sua posição no mercado de tecnologia emergente.

Desde o IPO , a Apple realizou seis desdobramentos de ações:

2:1 em 16 de junho de 1987

2:1 em 21 de junho de 2000

2:1 em 28 de fevereiro de 2005

7:1 em 9 de junho de 2014

4:1 em 31 de agosto de 2020

2:1 em 21 de novembro de 2022

Esses desdobramentos aumentaram significativamente o número de ações em circulação, tornando-as mais acessíveis aos investidores. Considerando todos eles, uma única ação adquirida no IPO teria se multiplicado em 224 ações atuais. Com o preço atual de aproximadamente US$222,78 por ação, esse investimento inicial de US$22 teria um valor aproximado de quase US$50.000 — isso sem contabilizar os dividendos pagos ao longo de todos os anos.

Investir em ações da Apple oferece aos acionistas benefícios como a participação nos lucros por meio de dividendos e a valorização do capital com o aumento do preço das ações. Além disso, os acionistas têm o direito a votar em assembleias gerais, influenciando decisões corporativas importantes.

A Apple possui milhões de acionistas minoritários (dos quais tenho a alegria de fazer parte), e a responsabilidade corporativa é distribuída entre eles de forma proporcional à sua participação acionária. Mas não se engane, não sou um milionário e não é preciso ser um para tornar-se sócio de uma das maiores empresas do mundo. Existem, atualmente, empresas do ramo financeiro que permitem aquisição de ações por frações a partir de poucos dólares.

E como é ser um sócio da Apple?

Não importa quanto você tenha da empresa. Como sócio, você tem direito de voto nas decisões. Embora a influência individual de um acionista minoritário seja bem limitada, coletivamente eles desempenham um papel crucial na governança corporativa — especialmente em votações sobre políticas e direções estratégicas.

Recentemente, recebi um email da Apple fornecendo relatórios financeiros e solicitação em votações. Pode até não valer muito, mas a gente até se sente um pouco importante. 😛

No relatório, chamado Form 10-K, são apresentadas diversas análises do cenário político e econômico que impactam no desenvolvimento econômico-financeiro da empresa, bem como a performance das suas ações. Um dos gráficos apresentados compara o desempenho da Apple com a média das 500 maiores empresas americanas, o índice chamado S&P 500, e o índice da Bolsa de Valores de Nova York (o Dow Jones).

Tomando como base o valor de US$100 em setembro de 2019, o valor relativo no mesmo mês em 2024 do S&P 500 foi de US$210; do Dow Jones, de US$322; já o da Apple, US$430, demonstrando o desempenho bem superior da empresa.

Esse relatório não é exclusivo para os acionistas nem muito menos confidencial. Como uma empresa de capital aberto, a Apple é obrigada a disponibilizar esses relatórios publicamente e você pode facilmente encontrá-los — a única diferença, aqui, é que o acionista recebe-os diretamente em seu email.

Outro item interessante — esse, sim, exclusivo dos portadores de suas ações: o convite para votar nas decisões da empresa. Como nem o voto nas eleições americanas é obrigatório, aqui também os acionistas são convidados e conscientizados sobre a importância do voto. Como citado anteriormente, um voto dentre tantos milhões pode ser insignificante, mas todos em conjunto têm sim impacto nas decisões da companhia.

Como você pode ver, um dos itens colocados para votação nessa rodada é a eleição dos diretores e, entre eles, o poderoso Tim Cook. Note que existe também uma indicação de qual é a recomendação do conselho administrativo da empresa.

Deixando de lado as curiosidades, a abertura de capital da Apple foi um marco que proporcionou os recursos necessários para o seu crescimento exponencial. Investidores que acreditaram na visão da empresa desde o início foram amplamente recompensados, refletindo a importância das decisões estratégicas e da inovação contínua no sucesso corporativo. Depois de 44 anos, suas ações não são mais um meio de obtenção de recursos, mas um claro indicador da pujança trilionária da empresa e da consequente riqueza dos seus grandes acionista.

Para nós, pequenos investidores, a empresa também se apresenta como uma interessante opção de investimento. No meu caso, adquiri em 2022, por US$125 a ação que, na data em que escrevo este artigo, vale US$222,78 — quase 100% de valorização, sem contar alguns dividendos no período. Nada mau para o prazo decorrido!

E você, já deu a sua mordida na Maçã? 🍎