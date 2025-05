App Inscreen apresenta nova forma de interagir com o Tempo de Uso do iPhone

O app Inscreen aproveita o recurso Tempo de Uso (da Apple), que mede o tempo de tela gasto pelo usuário em diferentes aplicativos, para propor uma reflexão e ajudar os usuários a serem mais conscientes sobre o tempo que estão gastando em seus dispositivos.

Em vez de bloquear à força o acesso ao aplicativo, como a função da Apple faz, o Inscreen adota uma abordagem diferente e mantém você ciente de quanto tempo está gastando em cada app. Ao instalar, o usuário pode escolher quais são os aplicativos que mais o distraem e definir um limite diário. A partir disso, ele começa a enviar alertas de tempo gasto, em vez de suspender o uso dos apps.

A metodologia do Inscreen é baseada na ideia da terapia cognitivo-comportamental (TCC), uma abordagem que ajuda as pessoas a reconhecer padrões comportamentais. Com os lembretes consistentes do Inscreen, o objetivo é que as pessoas gradualmente se tornem mais conscientes de como estão usando os aplicativos, reduzindo naturalmente o tempo de tela sem bloquear completamente nenhum aplicativo.

O app também oferece outros insights de uso do dispositivo, como uma visão geral detalhada de como o usuário gasta seu tempo de tela, além de um medidor de progresso diário, permitindo um melhor monitoramento do progresso de redução do uso de outros apps. É uma maneira criativa e agradável de refletir sobre o consumo do smartphone.

O Inscreen está disponível na App Store para iPhones com o iOS 17.6 ou posterior. Ele custa R$20 por mês, R$150 por ano ou R$500 no plano vitalício, e também conta com um teste gratuito de 3 dias, para usuários que quiserem experimentá-lo.

via 9to5Mac