Apple já estaria trabalhando em versão do visionOS para óculos inteligentes

Segundo o jornalista Mark Gurman na sua newsletter semanal “Power On” (da Bloomberg), a Apple está cada vez mais certa de que óculos de realidade aumentada são um formato superior em relação aos headsets — percepção que surge em meio às vendas aquém do esperado do Vision Pro e do sucesso de produtos de outras empresas (como os óculos da Meta em parceria com a Ray-Ban).

Mesmo que permaneça disposta a lançar novas versões do seu headset (principalmente caso eles sejam mais baratos e atraentes para os consumidores que o Vision Pro), a Maçã já estaria bastante envolvida nos esforços referentes aos óculos — embora não se acredite que um produto do gênero ficará pronto para o mercado em menos de três anos.

Além de fazer pesquisas com usuários em seus escritórios (sobre as quais já comentamos) visando analisar o apelo de recursos e interfaces para o “Apple Glass”, a Maçã já estaria trabalhando em uma versão do visionOS a qual poderá ser executada em óculos. A versão atual do sistema, vale recordar, foi pensada exclusivamente para dispositivos como headsets.

Além disso, como o próprio Gurman já havia antecipado, a empresa também segue trabalhando em outros tipos de produtos vestíveis — como um rival para os óculos da Meta e da Ray-Ban supracitados (que não possuem uma tela, mas permitem gravar vídeos ou receber chamadas) e dos AirPods equipados com câmeras sobre os quais já falamos algumas vezes.

O grande desafio, no entanto, será acompanhar a evolução tecnológica das empresas concorrentes. A própria Meta, por exemplo, apresentou recentemente o protótipo do Orion, par de óculos AR que poderão ser lançados bem antes que os da Apple. Isso sem falar no novo sistema operacional Android XR (do Google) e dos anúncios recentes da Samsung na área.

Enquanto os óculos não chegam…

A Apple segue com seu cronograma de lançamentos tradicional ano a ano, mas em 2025 tudo indica que teremos o lançamento de um produto completamente (ou quase) novo: o hub de casa inteligente da empresa, por vezes chamado de “HomePod com tela” — o que faz certo sentido já que, segundo Gurman, ele será essencialmente “um HomePod com uma tela de aproximadamente 7 polegadas”.

Mesmo que aparentemente não seja revolucionário, esse dispositivo deverá ser o lançamento mais significativo da Apple neste ano, visto que será o primeiro passo para um maior investimento no mercado de casa inteligente. Abrindo as portas para a Apple Intelligence, ele deverá ganhar um irmão mais poderoso nos próximos anos, o qual seria uma espécie de “robô” doméstico.

