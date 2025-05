Apple lança coleção Black Unity 2025 com o tema “Ritmo da União”

Como cogitado mais cedo, a Apple lançou hoje a coleção Black Unity 2025, a qual conta com a mais nova edição da pulseira loop esportiva Black Unity e do mostrador correspondente para o Apple Watch, bem como wallpapers para iPhones e iPads.

Publicidade

Em comemoração ao Mês da História Negra, celebrado nos Estados Unidos em fevereiro, a campanha deste ano é denominada “Ritmo da União” e, como de tradição, destaca as cores da bandeira do pan-africanismo (verde, preto e vermelho).

A pulseira é confeccionada em um tecido com padrão personalizado o qual conta com um efeito lenticular para revelar o verde de um lado de cada laço e o vermelho do outro. É um efeito dinâmico que parece mágica conforme os movimentos.

Divulgação/Apple

O mostrador, por sua vez, apresenta números personalizados correspondentes às horas formados pelas cores vermelho, verde e amarelo. Também dinâmico, ele se move conforme o movimento e acompanha alertas sonoros exclusivos para as horas.

Os wallpapers para iPhones e iPads seguem na mesma linha visual do mostrador, só que destacando a palavra “Unity” no lugar dos números. Eles poderão ser baixados gratuitamente no iOS 18.3 e no iPadOS 18.3, previstos para esta semana.

Divulgação/Apple

A pulseira loop esportiva Black Unity – Ritmo da União, por sua vez, já pode ser adquirida na Apple Store Online brasileira para as caixas de 42mm e 46mm por R$550 (se parcelada em até 12 vezes no cartão) ou por R$494 à vista.

Publicidade

Além dos lançamentos, a Apple também anunciou o apoio a várias organizações que trabalham com foco em elementos de ritmo, criatividade e comunidade visando promover oportunidades econômicas, educacionais e criativas pelo mundo.

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou prateado

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.