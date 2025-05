Apple libera iOS 18.3, iPadOS 18.3, macOS 15.3, watchOS 11.3, tvOS 18.3 e visionOS 2.3 [atualizado]

Pouco mais de um mês após começar os testes, a Apple liberou, agora há pouco, as versões públicas finais dos seus sistemas operacionais: iOS 18.3 (compilação 22D63 ), iPadOS 18.3 (idem), macOS Sequoia 15.3 ( 24D60 ), watchOS 11.3 ( 22S555 ), tvOS 18.3 ( 22K557 ) e visionOS 2.3 ( 22N896 ).

Além deles, a Apple liberou também o iPadOS 17.7.4 (compilação 21H414 ), o macOS Sonoma 14.7.3 e o macOS Ventura 13.7.3 com correções de bugs/segurança para quem não pode atualizar para os novos sistemas.

Os destaques, é claro, ficam por conta do iOS/iPadOS 18.3, que traz ajustes nos resumos de notificações, e do macOS 15.3, que finalmente recebeu os Genmojis e ajustes na Calculadora e notificações.

Já o watchOS 11.3, tvOS 18.3 e visionOS 2.3 — além, vale notar, do Software do HomePod 18.3 — receberam pequenos ajustes e correções de bugs, focando em estabilidade e melhorias de desempenho, segundo a Maçã.

Nos casos do iOS 18.3, iPadOS 18.3 e watchOS 11.3, também há novos wallpapers e um mostrador da coleção Black Unity 2025 — em comemoração ao Mês da História Negra — que destaca as cores da bandeira do pan-africanismo (verde, preto e vermelho).

iOS/iPadOS 18.3

Como de costume, o iOS/iPadOS 18.3 traz novos recursos e ajustes que prometem melhorar a experiência dos usuários. O destaque vai para as melhorias em inteligência artificial e o aperfeiçoamento no gerenciamento de notificações.

A função Inteligência Visual (Visual Intelligence), por exemplo — disponível apenas nos iPhones 16 —, agora permite adicionar mais facilmente eventos ao Calendário a partir de cartazes ou panfletos, e identificar plantas e animais usando a câmera.

Já os Resumos de Notificações (Summarize Notifications), disponíveis nos iPhones 16 e na linha 15 Pro, receberam um design renovado, com texto em itálico e ícones que deixam as notificações mais organizadas. Além disso, agora é possível ajustar as configurações desses resumos diretamente na Tela Bloqueada. Por enquanto, vale lembrar, os resumos de apps de Notícias e Entretenimento estão desativados, mas deverão voltar em breve.

A partir desta atualização, a Apple Intelligence será ativada automaticamente para novos usuários ou para aqueles que atualizarem seus dispositivos — tornando necessário desativá-la manualmente caso não desejem utilizá-la.

Outra novidade é o suporte a robôs aspiradores no app Casa (Home), que chegou com a primeira beta do iOS 18.3. O recurso, anunciado na WWDC24, havia sido adiado, mas foi implementado nesta versão do sistema operacional.

O iOS/iPadOS 18.3 também traz melhorias menores, como a possibilidade de repetir a última operação na Calculadora ao tocar novamente no botão de igual. Além disso, problemas como o teclado que desaparecia ao usar a Siri e a reprodução de música que continuava mesmo com o Apple Music fechado foram corrigidos.

Confira as novidades dos dois sistemas nos changelogs oficiais dos sistemas:

Notas de liberação do iOS 18.3 Esta atualização inclui as seguintes melhorias e correções de erros: O app Calculadora repete a última operação matemática quando você toca no sinal de igual novamente.

Corrige um problema em que o teclado podia desaparecer quando um pedido era digitado para a Siri.

Resolve um problema em que a reprodução de áudio continuava até o final da música, mesmo depois que o Apple Music era fechado. Notas de liberação do iPadOS 18.3 Esta atualização também inclui as seguintes melhorias e correções de erros: Corrige um problema em que o teclado podia desaparecer quando um pedido era digitado para a Siri.

O app Calculadora repete a última operação matemática quando você toca no sinal de igual novamente.

A seguir, os links diretos para download das novas versões, para aqueles que preferem atualizar seus dispositivos manualmente:

A Apple já disponibilizou as correções de segurança do iOS 18.3 e do iPadOS 18.3 nessa página.

macOS Sequoia 15.3

Assim como no iOS, a Apple Intelligence também será agora ativada automaticamente no sistema operacional dos Macs. Usuários que atualizarem ou configurarem um Mac com o macOS 15.3 terão o recurso habilitado por padrão, mas poderão desativá-lo nas configurações de Apple Intelligence e Siri, caso desejem.

Outra novidade é a chegada dos Genmojis, permitindo criar emojis personalizados diretamente no app Mensagens e em outros aplicativos.

Além disso, o sistema também traz melhorias nos Resumos de Notificações para Macs com chips Apple Silicon, que agora contam com um design similar ao do iOS. Porém, como sabemos, os resumos para aplicativos de Notícias e Entretenimento estão indisponíveis temporariamente.

Confira o changelog completo do sistema abaixo:

Notas de liberação do macOS Sequoia 15.3 Esta atualização inclui melhorias, correções de erros e atualizações de segurança para o Mac, incluindo o seguinte: O app Calculadora repete a última operação matemática quando você clica no sinal de igual novamente.

A Apple publicou as correções de segurança do macOS 15.3 nessa página.

Como sempre, se novas informações ou recursos forem descobertos, atualizaremos este artigo para manter você sempre informado sobre as últimas novidades.

Aproveitem as atualizações e explorem tudo o que há de novo! 💻

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 03/02/2025 às 16:25

A Apple liberou hoje uma versão atualizada do iOS 18.3 (compilação 22D64 ) especificamente para os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max.

Ela não revelou o que exatamente essa nova versão traz para esses modelos, mas o mais provável é que simplesmente corrija alguns problemas menores.