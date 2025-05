Apple TV+ concorda com cotas de conteúdo na França e promete novos investimentos

O Apple TV+ entrou em um acordo com entidades que representam o setor audiovisual da França para o investimento em novas produções feitas no país e/ou em outros países da Europa, de acordo com informações do Deadline.

Essa iniciativa, que tem a ver com um decreto do governo francês o qual estabeleceu cotas para produções nacionais/europeias em serviços de streaming, tem validade de quatro anos e obriga o Apple TV+ a investir pelo menos 20% de todo o seu turnover do ano anterior no país em produções locais, com a exceção de filmes.

Ainda segundo o veículo, 70% dos investimentos da Maçã sob esse acordo deverão ser direcionados para estúdios independentes — os quais continuarão sendo os donos dos direitos dessas produções mesmo após um possível fim desse acordo — na França ou no resto da Europa.

As partes envolvidas no acordo também estão preparando uma cláusula de diversidade para investimentos em documentários e animações, mas ainda não há muitas informações sobre esse detalhe.

A AnimFrance, a SATEV, a SEDPA, a SPI, a USPA e a SACD — órgãos que atuam na produção e distribuição desses tipos de conteúdos na França — celebraram o acordo com a gigante de Cupertino em uma nota conjunta:

Este acordo confirma o desejo do Apple TV+ de dar mais um passo em sua integração ao sistema regulatório francês. Ele reflete uma visão compartilhada entre as partes sobre diversidade, renovação e influência da criação audiovisual francesa.

O Apple TV+, vale notar, já investiu em produções francesas no passado, como “A Casa de Moda” (“La Maison”) e “Gotas Divinas” (“Drops of God”) — esta, inclusive, foi destaque algumas premiações e já foi renovada para a sua segunda temporada.

Além do Apple TV+, nomes como Netflix e Amazon Prime Video também já estabeleceram acordos parecidos na França.

