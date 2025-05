Apple Watch ajuda socorristas em resgate de esquiadores nos EUA

Na última quarta-feira (22/1), o SOS de Emergência do Apple Watch ajudou a salvar as vidas de esquiadores nos Estados Unidos, que caíram a aproximadamente 300 metros de uma montanha no estado de Washington, segundo informações do KIRO 7 News Seattle.

Publicidade

Os socorristas da Unidade de Apoio Aéreo não tinham muitas informações — enviadas pelo serviço de emergência do Apple Watch —, além da localização da queda do grupo e da informação que um esquiador havia machucado a sua perna. O grupo de resgate chegou após o pôr do sol e utilizou visão infravermelha para encontrar o grupo de esquiadores e içar o um dos feridos até o helicóptero, conforme divulgado no vídeo abaixo:

Durante o resgate, a equipe percebeu que outro esquiador também havia se machucado e não conseguia andar. Dessa forma, os outros esquiadores também foram içados e levados para baixo da montanha em segurança.

Eles foram para um hospital receber tratamento médico, mas ainda não há relatos sobre o estado de saúde deles. Sem o alerta de emergência do Apple Watch de um dos esquiadores, eles corriam o risco de morrer de hipotermia, devido às temperaturas extremamente frias na montanha.

Não é o primeiro caso em que o Apple Watch e seu recurso de alerta de emergência ajudam a salvar vidas. Seus recursos de detecção de quedas e colisões notificam os serviços de primeiros socorros em casos de acidente, mesmo com o usuário inconsciente. Ele compartilha informações importantes, como a localização, que é crucial para o resgate — além de notificar os contatos de emergência quando acionado.

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou prateado

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac