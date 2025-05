ColorWare lança edição especial do Mac mini (M4) inspirada no Macintosh

A ColorWare, empresa conhecida por lançar versões personalizadas de produtos da Apple, lançou recentemente o Mac Mini Retro, uma edição exclusiva do Mac mini (com o chip M4) personalizada com a identidade visual do saudoso Macintosh.

Publicidade

Disponível nas variantes Light e Dark, o produto conta com o clássico logo colorido da Apple na parte superior e também com a inscrição “Retro” na parte traseira — o que dá um ar ainda maior de personalização a ele.

As duas cores contam com ambas as variantes do Mac mini com o chip M4: uma com 16GB de memória unificada e 256GB de armazenamento (comercializada por US$900), e outra com memória de 24GB e armazenamento de 512GB (US$1.300).

Há, ainda, uma variante com o chip M4 Pro, que é a opção mais poderosa do computador comercializada. Por US$1.700, ela conta com 12 núcleos de CPU e 16 núcleos de GPU , bem como 24GB de memória e 512GB de armazenamento.

Cabe destacar que, como tratam-se de produtos customizados, a Apple não tem obrigação de fornecer suporte ou garantia para eles, visto que não se trata de um vendedor autorizado pela empresa.

Publicidade

Dito isso, é possível comprá-los diretamente no site da ColorWare, o qual aceita formas de pagamento como Apple Pay e PayPal.

via 9to5Mac