Como ativar a economia de dados no app do X [iPhone e iPad]

Se você possui um plano de dados mais enxuto e adora usar o X (ex-Twitter) no seu iPhone ou iPad (Wi-Fi + Cellular), uma boa ideia pode ser ativar o recurso Economia de dados da rede social.

Ao fazer isso, os vídeos não serão mais reproduzidos de forma automática e as imagens serão carregadas em uma qualidade mais baixa. Essa opção fará com que a economia valha para todas as contas que estiverem logadas no seu dispositivo. Confira como ativá-la! 📱

Com o app do X aberto, toque na sua foto (no canto superior esquerdo), vá até “Configurações e privacidade” e depois em “Acessibilidade, exibição e idiomas”.

Após selecionar a opção “Uso de dados”, ative a chave ao lado de “Economia de dados”.

Prontinho! 😊