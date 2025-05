Cook poderá acumular cargos de CEO e presidente do conselho da Apple

De acordo com informações do jornalista Mark Gurman na mais recente edição da sua newsletter “Power On” (da Bloomberg), são grandes as chances de que Tim Cook acumule os cargos de CEO e presidente do conselho de administração da Apple nos próximos anos.

Essa possibilidade surge em meio a um dilema envolvendo Art Levinson, que é o ocupante do cargo desde a morte de Steve Jobs. É que ele chegará aos 75 anos em breve, uma idade imposta recentemente como limite pela Apple para a atuação dos membros do conselho.

Com isso, a Maçã decidirá em breve entre abrir uma exceção e mantê-lo no cargo por mais um ou dois anos (como fez com Ronald Sugar) ou pela aposentadoria do executivo. A última opção (que acontecerá mais cedo ou mais tarde) deixará aberta a vaga — o que abrirá espaço justamente para Cook.

Esse poderá ser um caminho mais tranquilo para a saída de Cook do papel de CEO — uma vez que ele poderá continuar atuando como presidente após a mudança. A alocação do executivo em um outro cargo (como o de presidente executivo), inclusive, vem sendo cogitada há alguns meses.

Um CEO (ou ex) presidente do conselho, cabe destacar, é algo relativamente comum no mundo da tecnologia. Satya Nadella (da Microsoft) e Mark Zuckerberg (da Meta), por exemplo, ocupam ambos os cargos. Jeff Bezos (da Amazon), por sua vez, assumiu o papel de presidente do conselho após deixar o cargo de diretor executivo.

Quem sabe essa divisão explique o procedimento de “ruptura” pelo qual o executivo passou recentemente! 😜

Mudanças nas Apple Stores

De acordo com uma publicação de Gurman no X (ex-Twitter), a Apple está se preparando para fazer algumas atualizações em termos de mercadorias e marketing visual nas Apple Stores nesta semana.

Embora não tenha cravado sobre o que se tratam as mudanças, o jornalista destacou que ela coincidirá com o período em que a empresa costuma lançar novas pulseiras e mostradores Unity para o Apple Watch.