DeepSeek: IA chinesa impressiona por otimização e supera nomes como ChatGPT e Gemini

Um novo chatbot chinês chamado DeepSeek tomou o mundo da tecnologia de assalto no último fim de semana, fazendo com que uma série empresas estadunidenses começassem a questionar a forma como estão lidando com o desenvolvimento de IAs e tivessem que enfrentar quedas significativas no valor das suas ações no início desta segunda. As informações são do TechCrunch.

A ferramenta, desenvolvida por uma startup da cidade de Hangzhou, é baseada no modelo de raciocínio R1 chegou a empatar ou até mesmo a superar o1, da OpenAI (empresa que mantém o ChatGPT), em alguns benchmarks.

De acordo com o Financial Times, o impacto do app foi tamanho que é esperado que a NVIDIA — empresa que alçou ao posto de mais valiosa do mundo recentemente, muito por conta do seu enorme investimento em IA — perca hoje algo em torno de US$300 bilhões em valor de mercado, o maior valor já registrado para qualquer empresa.

O grande trunfo do DeepSeek, no entanto, é a sua otimização. Segundo os seus desenvolvedores, ele custou apenas US$5,6 milhões para ser treinado — valor muito menor do que as centenas de milhões de dólares que as companhias dos EUA costumam gastar para treinar as suas ferramentas.

🚀 DeepSeek-R1 is here!



⚡ Performance on par with OpenAI-o1

📖 Fully open-source model & technical report

🏆 MIT licensed: Distill & commercialize freely!



🌐 Website & API are live now! Try DeepThink at https://t.co/v1TFy7LHNy today!



🐋 1/n pic.twitter.com/7BlpWAPu6y — DeepSeek (@deepseek_ai) January 20, 2025 🚀 O DeepSeek-R1 chegou!

⚡ Desempenho equivalente ao o1 da OpenAI

📖 Modelo totalmente de código aberto & relatório técnico

🏆 Licenciado pelo MIT: Aproveite e comercialize livremente!

🌐 Site e API já estão no ar! Experimente o DeepThink em chat.deepseek.com hoje mesmo!

🐋 1/n

Esses resultados também fizeram as empresas do Vale do Silício questionarem a efetividade das sanções impostas pelo governo dos EUA, as quais proíbem a venda de chips avançados para empresas da China. Segundo a startup chinesa, o DeepSeek foi treinado com a ajuda dos chips H800, da NVIDIA — os quais, além de ultrapassados, teriam sido utilizados numa quantidade muito menor em comparação a outros modelos de IA (que usam chips mais modernos).

Também se ventilou a possibilidade de esses bloqueios terem servido, na verdade, como uma espécie de impulsionador para as empresas chinesas — uma vez que, sem ter a possibilidade de comprar hardware de ponta, elas teriam que focar em otimizar o processo de treinamento desses modelos.

Essa eficiência toda fez que com o DeepSeek se tornasse o aplicativo mais baixado da App Store nos EUA, além de ter conseguido angariar uma série de avaliações positivas. Apesar disso tudo, ele recebeu críticas por conta do seu viés político, já que o modelo tende a não responder questões polêmicas envolvendo o governo da China.

Já disponível na App Store brasileira, o DeepSeek está localizado em português e ocupa atualmente a segunda posição do ranking nacional de apps de produtividade, ficando logo atrás do ChatGPT e na frente do Gemini (do Google). Ele requer o iOS 15.0 ou superior para funcionar.