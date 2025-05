Meta expande testes das suas Notas da Comunidade para o Instagram

Depois de iniciar os testes no Threads, a Meta começou a introduzir (também em fase experimental) as Notas da Comunidade no Instagram — ferramenta que chega como uma continuidade das mudanças promovidas pela empresa em relação à checagem de fatos em suas plataformas.

A novidade foi notada primeiro pelo desenvolvedor focado em engenharia reversa Alessandro Paluzzi [@alex193a], que compartilhou o achado em um post no Threads:

Como é possível notar na captura de tela acima, a opção para adicionar uma nota dessas (“Write community note”, ou “Escreva uma nota de comunidade” em tradução direta) pode ser encontrada no menu contextual que aparece quando o usuário toca no botão com os três pontos “…” na parte superior direita de um post.

Ainda não está claro como as Notas da Comunidade do Instagram funcionarão, mas é bem provável que elas sigam as mesmas regras do Threads. Lá, elas são completamente anônimas e só são divulgadas depois que um grande número de pessoas de diferentes pontos de vista as avalia como útil.

Outra coisa que não está clara é abrangência dessa novidade, mas tudo indica que ela está limitada (pelo menos por ora) aos Estados Unidos, também como no caso do Threads.

via PhoneArena