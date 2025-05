Telegram agora permite presentear canais, compartilhar presentes e mais

O Telegram anunciou algumas novidades para o seu recurso de presentes — originalmente introduzido no ano passado —, os quais podem ser exibidos em páginas de perfil ou transformados em Estrelas, que por sua vez podem ser usadas para apoiar criadores ou em compras de serviços em miniapps.

Entre os anúncios, o mensageiro revelou que usuários agora podem enviar presentes para canais — os quais são exibidos no perfil desse canal, como já acontece em perfis individuais.

Para facilitar a busca, a aba “Presentes” nos perfis de canais inclui filtros para classificar presentes por seu valor e status de colecionável, a data em que foram recebidos, entre outros.

O Telegram já permite a atualização de presentes para colecionáveis, os quais agora podem ser usados como um emoji de status único. Isso dá ao presente uma nova aparência para combinar com o fundo e o símbolo do seu colecionável.

Além disso, presentes colecionáveis no seu perfil agora podem ser compartilhados no seu story. Todo presente colecionável tem um link exclusivo no formato t.me/nft , que você pode compartilhar com amigos ou postar em um canal.

Os presentes também podem ser transferidos ou leiloados através da blockchain TON, dando aos proprietários controle permanente e também permitindo a conexão a serviços externos, como sites de leilão.

Anteriormente, vale recordar, o Telegram havia liberado um recurso de colagens nos Stories, aprimorado a qualidade de vídeos e disponibilizado o envio de códigos de verificação.