WhatsApp continua testando suporte a múltiplas contas no iOS

O WhatsApp continua testando — antes no Android, agora também no iOS — um recurso que permite alternar entre múltiplas contas no seu aplicativo, dispensando a necessidade de um segundo smartphone ou outras “gambiarras”. A última vez que havíamos visto algo sobre isso tinha sido em meados de 2023.

Notada pelo pessoal da WABetaInfo, essa novidade oferecerá mais flexibilidade para usuários do mensageiro — muitos dos quais baixam o WhatsApp Business mesmo sem ser uma empresa, somente para ter acesso a uma segunda conta em seus dispositivos.

Presente na versão 25.2.10.70 do mensageiro, disponível no TestFlight, esse recurso também altera a tela de login do WhatsApp. Nela, usuários têm a opção tanto de configurar uma nova conta ao entrar no mensageiro como de fazer login com uma já existente ao escanear um código QR.

Ainda segundo o WABetaInfo, embora compartilhem o mesmo aplicativo, as contas cadastradas contam com as suas próprias configurações, as quais são importadas no momento do login.

Essa novidade beneficiará principalmente donos de smartphones Dual SIM, dispensando de vez a necessidade de um aparelho extra.

O recurso para alternar entre múltiplas contas ainda está em desenvolvimento e não tem uma data para ser oficialmente lançado.