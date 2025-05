Apple foi a 2ª empresa com mais contratações na área de IA em 2024

Mesmo atrás da concorrência, a Apple mostrou que não está para brincadeira quando o assunto é inteligência artificial (IA). Em 2024, a empresa garantiu o segundo lugar no ranking de contratações voltadas para essa área nos Estados Unidos.

Segundo um relatório da Veritone, que analisou dados da Aspen Tech Labs, a Maçã abriu 702 vagas para profissionais especializados em IA só no último trimestre do ano, ficando atrás apenas da Amazon, que liderou com 786 oportunidades.

Esse número não é à toa: a Apple está investindo pesado em IA para aprimorar tudo o que envolve o seu ecossistema, do hardware ao software. E essa busca por talentos mostra o quanto a empresa está tentando ficar à frente no mercado.

De forma geral, o crescimento de vagas na área de IA impressiona. O mercado de trabalho dos EUA aumentou em 495 mil vagas no quarto trimestre. Esse número foi menor do que os 510 mil empregos criados no trimestre anterior.

Já as contratações na área de IA seguiram o caminho oposto. O número de vagas nesse setor cresceu 7,3% no último trimestre. No total, foram abertas mais de 81 mil oportunidades em 2024 — o que representa um salto de 24,5% em relação a 2023.

Os salários médios para cargos na área de IA também chamam atenção. No quarto trimestre, o valor médio foi de US$155.688, um leve decréscimo em relação ao trimestre anterior — no geral, porém, 2024 registrou um aumento de 2,7% nos salários em comparação ao ano anterior.

Com a aposta firme em IA, a Maçã segue na tentativa de ditar tendências em um mercado repleto de grandes nomes. Essas contratações indicam, minimamente, que a empresa busca se tornar relevante e competitiva em um setor que não para de crescer. Se o objetivo era deixar claro que a IA é prioridade, a mensagem foi dada.

