AppleCare+: Maçã recusa reparo de MacBook Pro danificado em acidente de carro

Entre os vários motivos pelos quais alguém pode decidir assinar o AppleCare+ ao adquirir um novo produto da Maçã, está a possibilidade de obter descontos significativos (ou simplesmente não pagar nada) em reparos de dispositivos que sofreram algum acidente, como aqueles que passaram por quedas não intencionais ou entraram em contato com líquidos.

Todavia, essa vantagem cai por terra se a empresa, seja lá por qual motivo, decidir recusar o atendimento — o que pode ser bastante chato, tendo em vista o alto preço desse seguro. E, como notado pelo pessoal da Macworld, foi exatamente isso que aconteceu recentemente com um usuário do Reddit identificado como frk1974.

Em uma publicação na rede social, ele explicou que acabou se envolvendo num acidente de carro bastante sério e, embora tenha saído sem grandes ferimentos, o seu MacBook Pro, que estava no veículo, não teve a mesma sorte.

Como é possível notar na imagem abaixo, a qual foi compartilhada pelo próprio usuário, o laptop saiu completamente torto do acidente, com os danos se concentrando principalmente no lado esquerdo do dispositivo.

Por ter adquirido o AppleCare+, ele decidiu levar o MacBook Pro a uma Apple Store — lembrando que, no caso de danos mais severos, a Apple costuma substituir os dispositivos por unidades completamente novas em vez de consertá-los. Entretanto, a equipe do estabelecimento acabou recusando o atendimento após argumentar que o computador estava “muito danificado”.

Essa reposta, é claro, deixou frk1974 bastante frustrado, que classificou o dinheiro gasto com o AppleCare+ como “perdido”. Outros usuários também se mostraram surpresos com o argumento da empresa, uma vez que os termos e condições não estabelecem (pelo menos não claramente) limites para os danos dos dispositivos.

frk1974 comentou ainda que um atendente da Apple Store chegou até mesmo a mostrar para ele um parágrafo do contrato do AppleCare+ o qual diz que “dispositivos dobrados e amassados ​​não são cobertos”. David Price, da Macworld, não identificou esse trecho nos termos e condições do AppleCare+, mas encontrou duas outras exceções que podem se encaixar no caso do redditor — embora exista margem para interpretação:

(d) Para reparar danos causados ​​por conduta imprudente, abusiva, deliberada ou intencional, ou qualquer uso do Equipamento Coberto de uma maneira não normal ou pretendida pela Apple.

(k) Para reparar danos causados ​​por incêndio, terremoto ou outras causas externas.

Em relação à primeira exceção, é possível que o responsável pelo atendimento na loja tenha interpretado o acidente no qual frk1974 se envolveu como uma espécie de “conduta imprudente”, levando em conta que era ele quem estava atrás do volante no momento do acidente — detalhe confirmado pelo próprio usuário. Já em relação à segunda exceção, é possível que o acidente tenha sido tratado como uma “causa externa”, tal qual um incêndio ou terremoto.

Obviamente, é possível que o usuário tenha omitido informações ou simplesmente interpretado mal o que o atendente da Apple Store quis dizer, mas o caso ainda chama atenção — especialmente considerando que a empresa não costuma ser muito rigorosa na hora de decidir quais dispositivos podem ser reparados ou não.

Alguém aí já passou por uma situação parecida? Comentem!

