Como ocultar respostas em seus posts no X [iPhone, iPad e web]

O X (rede social conhecida anteriormente como Twitter) possibilita que você mantenha conversas com pessoas dos mais diferentes estilos e pensamentos.

Se você curte interagir na rede social, saiba que há um ajuste o qual permite esconder certas respostas aos seus posts — ideal para quem não quer que elas apareçam de cara, por exemplo.

Mesmo assim, elas ainda poderão ser acessadas clicando no ícone de respostas ocultas, caso tenha feito isso.

Confira, nos próximos parágrafos, como ativar essa opção no app do X para iPhones/iPads e também na web! 🙂

Como ocultar respostas em posts no X pelo iPhone/iPad

Com o app do X aberto, selecione o post no qual a resposta esteja localizada. Depois, toque nos três pontinhos ao lado da mensagem e escolha “Ocultar resposta”.

Como ocultar respostas em posts no X pela web

Acesse o X pelo seu navegador predileto e vá até o post onde esteja contida a resposta.

Depois, clique no botão representado por três pontinhos e escolha “Ocultar resposta”.

