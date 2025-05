Patente da Apple detalha mecânica e peças de um possível iPhone dobrável

Por mais que a Apple ainda não tenha lançado um iPhone dobrável, diversas patentes de telas não convencionais já foram registradas pela marca. Uma delas, chamada “Electronic devices having folding expandable displays” (ou “Dispositivos eletrônicos com telas expansíveis dobráveis”, na tradução direta), foi aprovada hoje pelo Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos Estados Unidos (USPTO, na sigla em inglês) e indica pesquisas técnicas sobre possíveis estruturas de tela para um futuro dispositivo dobrável, no modelo fold out.

Algumas figuras da patente, registrada pela primeira vez em 2020, representam peças e dobradiças que a Maçã anda estudando. Elas ilustram um dispositivo dobrado em um ângulo reto, com uma estrutura de dobradiça com mais de uma junta de articulação. De acordo com o texto das imagens, essas estruturas podem incluir “dentes de engrenagem, correias e/ou outras estruturas de sincronização de movimento” e também possuir “membros que se movem em relação uns aos outros durante a flexão”.

As estruturas móveis do modelo contam com barras, elos, superfícies de apoio curvas e superfícies de parada, que ajudam na dobra e impedem a rotação excessiva das barras e elos. Elas também giram em torno de pontos de articulação, que ficam fora da estrutura da dobradiça. Tudo isso ajuda a reduzir o estresse nos pixels ou em outras camadas quebradiças do módulo de display conforme a tela é dobrada.

A patente da Apple também aborda maneiras de evitar problemas indevidos durante a dobra e abertura das estruturas, com tipos específicos de dobradiças, peças de amortecimento de qualidade, superfícies de parada e atrito para controlar a quantidade de força aplicada ao display. Grande parte do registro detalha os tipos de materiais com os quais o dispositivo dobrável poderia ser criado, o circuito eletrônico que o alimentaria, sensores, botões e outros componentes.

Além disso, são citados outros displays expansíveis, e observado que dispositivos com tais estruturas poderiam proporcionar telas maiores quando estão dobrados, em tamanho reduzido.

Também é dito no documento que a representação de um smartphone nas figuras é apenas um exemplo, que os modelos de dobradiça para dispositivos não são restritos a iPhones e podem ser utilizados em telas de outros aparelhos. De qualquer forma, vale lembrar que a aprovação da patente não confirma nenhum plano concreto de que essa tecnologia poderá de fato chegar ao mercado.

