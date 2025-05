App Game Tracker organiza, filtra e acompanha sua coleção de jogos

O Game Tracker, novo aplicativo do desenvolvedor Simone Montalto, é uma forma criativa de catalogar, acompanhar e organizar a sua biblioteca de games — e está disponível para iPhone, iPad e Mac.

Assim como os projetos-irmãos do desenvolvedor (Book Tracker, Movie Tracker, Music Tracker e Habit Tracker), o Game Tracker funciona como uma “coleção virtual”. O app cria uma lista de games, na qual o usuário pode adicionar títulos conforme os joga, fazendo anotações sobre o seu progresso.

A utilização do modelo virtual de biblioteca de games permite que os títulos sejam mais facilmente filtrados pelo usuário, que pode criar regras de pesquisa combinando diferentes critérios, ou os separar em diferentes grupos (denominados “Spaces”) de acordo com classificações específicas, que também podem ser combinadas (como gênero, console, ano de lançamento, etc.).

Além disso, o app utiliza dados do Internet Game Database (IGDB), conhecido portal de jogos online, para exibir descrição, data de lançamento, classificações, opiniões de jogadores, informações sobre os desenvolvedores e editores, plataformas disponíveis, formato e modos de jogo, arte, trailers e mais — função que é muito útil para descobrir detalhes sobre os diferentes títulos da biblioteca.

O Game Tracker também permite que o usuário adicione a sua própria classificação e faça anotações gerais sobre os games, como o progresso da sua jogatina, tags ou registros de que o título foi emprestado a outra pessoa.

Outra função interessante do app é o monitoramento do tempo gasto durante o gameplay: quando o jogador marca algum título como “sendo jogado agora”, o app lança um cronômetro para acompanhar o tempo de jogo, que fica salvo nas informações do game. Esse recurso é útil para acompanhar estatísticas do progresso de jogo, e a marcação de tempo do cronômetro funciona em conjunto com a Ilha Dinâmica (Dynamic Island) e as Atividades ao Vivo (Live Activities) do iOS.

Por fim, o Game Tracker oferece diferentes tipos de customização do menu de games, com seis opções de layout, além de sincronizar os dados da coleção de games via iCloud entre diferentes dispositivos Apple.

Disponível para download na App Store, o Game Tracker tem uma versão gratuita que permite acompanhar cinco jogos e criar um espaço para eles. Para ter acesso a todas as funções do app e poder registrar um número ilimitado de títulos, porém, é necessário assinar o plano Pro, que custa R$8/mês ou R$60/ano. Ele também pode ser adquirido numa compra única de R$200.

via MacStories