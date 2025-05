Apple TV+ divulga tour “meditativo” pelos cenários da 2ª temporada de “Silo”

O Apple TV+ continua surfando o hype de “Silo”. Agora, o serviço de streaming da Maçã compartilhou um vídeo imersivo o qual nos leva a uma verdadeira viagem aos Silos 17 e 18, apresentados na segunda temporada da produção.

Disponível exclusivamente no YouTube, o vídeo de quase 24 minutos mostra uma “visão sem precedentes dos cenários de Silo”, com um passeio “meditativo” pelos ambientes na produção.

O termo “meditativo” muito provavelmente tem a ver com o estilo do vídeo, que apresenta lentamente cada cenário acompanhado de uma música de fundo.

A segunda temporada de “Silo”, vale recordar, já está completamente disponível para streaming no Apple TV+. Recentemente, a série foi renovada para a terceira e a quarta temporadas.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

