Como limpar os cookies do navegador interno do Telegram [iPhone e iPad]

Por padrão, os links que você visita no Telegram do iPhone ou iPad são abertos em um navegador interno — sem que seja necessário sair do aplicativo.

Porém, se tiver enfrentando alguma dificuldade em abrir algum endereço, você pode limpar os cookies desse navegador embutido para tentar resolver o problema. O processo em si é supersimples, como mostraremos a seguir! 💬

Com o app do Telegram aberto no seu iPhone ou iPad, toque na aba “Configurações”, vá até “Dados e Armazenamento” e em “Abrir Links com” (na seção “Outros”).

Em seguida, selecione “Limpar Cookies” e confirme em “Limpar” para completar o processo.