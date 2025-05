Grupo cobra explicações da Apple sobre uso de dados para treinamento de IA

Como informamos por aqui, a Apple realizará, no próximo mês, sua reunião anual com acionistas — e uma cobrança já foi enviada para ser votada na conferência.

Publicidade

Segundo uma reportagem do 9to5Mac, o National Legal and Policy Center (NLPC), um grupo sem fins lucrativos que acompanha e apresenta possíveis abusos éticos por empresas nos Estados Unidos, apresentou uma proposta solicitando que a Apple divulgue como adquire e usa dados externos para treinamento de inteligência artificial.

Em um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission, ou SEC), o grupo destaca potenciais riscos vinculados à privacidade de dados e direitos de propriedade intelectual atrelados à tecnologia — uma vez que outras empresas, incluindo OpenAI, Google e Meta, já estão enfrentando processos judiciais por supostamente obterem dados sem autorização para treinar modelos de IA.

Eles também argumentam que a Apple, por ser uma empresa que se posiciona em benefício da privacidade do usuário, deve definir um “padrão mais alto” em ética para IA. Desse modo, o grupo solicita que a empresa elabore um relatório descrevendo suas políticas sobre aquisição de dados — abordando, mais precisamente, os riscos associados ao uso de informações obtidas incorretamente ​​para treinamento dos seus modelos e as medidas tomadas para garantir que os resultados gerados pela tecnologia estejam em conformidade com os padrões legais e éticos.

Entretanto, é bastante provável que a proposta seja rejeitada durante a reunião — algo que a própria Apple incentivará. De qualquer forma, veremos quais serão os desdobramentos disso no próximo mês.