iFood agora suporta as Atividades ao Vivo também no Apple Watch

O iFood anunciou recentemente uma ótima novidade para usuários do Apple Watch: agora, as Atividades ao Vivo (Live Activities), já presentes há um bom tempo no app da empresa para o iOS, estão disponíveis também no smartwatch da Maçã!

Disponível a partir do watchOS 11, a novidade permite acompanhar cada pedido feito na plataforma mesmo caso o iPhone não esteja por perto — o que pode ser conveniente e prático com uma simples olhada para o relógio.

Assim como no iPhone, as Atividades ao Vivo mostram ao usuário diferentes estágios de um pedido — como se ele está sendo preparado ou se já saiu para entrega — sem a necessidade de abrir o aplicativo principal para essa conferência.

Dada a limitação do sistema, é necessário ter pelo menos um Apple Watch SE (2ª geração), um Apple Watch Series 6 ou Ultra. No iPhone, é necessário ter pelo menos o iOS 18 para que o recurso funcione.