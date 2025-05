Instagram anuncia novas métricas para avaliar performance de Reels

Há algum tempo, a Meta vem tentando conquistar o espaço e a audiência de um dos seus maiores concorrentes, o TikTok — principalmente nas últimas semanas, com o avanço do imbróglio que culminará no banimento (ou não) do app nos Estados Unidos.

Assim, além de pagar a mais para os criadores do TikTok que publicarem seus vídeos no Reels, o Instagram anunciou hoje algumas atualizações nas suas métricas de desempenho dos vídeos curtos, que permitem aos criadores uma melhor análise da repercussão do conteúdo.

View this post on Instagram A post shared by Instagram’s @Creators (@creators) Como criador, você quer saber por que o seu conteúdo está tendo o desempenho que tem e como você pode aprender com seus resultados. É por isso que agora estamos dando a você acesso a mais métricas e dicas práticas em seus Insights. Deslize para saber mais! 📊

A primeira métrica, chamada “View Rate”, indica a porcentagem da audiência que continuou assistindo ao vídeo depois dos primeiros três segundos. De acordo com a rede social, os primeiros segundos são os mais importantes, pois capturam a atenção do espectador para continuar assistindo.

Outra nova função é o “Views Over Time”, que compara as visualizações de um novo Reels com a média de visualizações que outros vídeos do criador recebem no mesmo período. Essa comparação pode ser acessada em um gráfico e também aponta a porcentagem de views que vieram de seguidores e não seguidores.

Por fim, a plataforma fornecerá dicas personalizadas aos criadores, com análises de performance de conteúdo. Esse feedback, segundo o Instagram, ajudará a entender se as publicações estão entregando uma performance melhor ou pior do que o normal — e é um indicador de qual tipo de conteúdo gera mais engajamento do público. A rede social incentiva os criadores a produzir mais vídeos parecidos com algum que viralizou: “Esse Reel está indo muito bem! Ele obteve 20% a mais de visualizações do que a média dos seus Reels recentes. Crie mais Reels como esse.”

O objetivo do Instagram, ao disponibilizar o acesso a essas métricas, é atrair cada vez mais os criadores do TikTok, aumentando suas comunidades e sua audiência, e obtendo uma projeção midiática maior do que a rede rival.

