Jogo Synth Riders ganhará experiência imersiva com Kendrick Lamar

O Apple Arcade receberá uma novidade especial para os fãs de música e jogos: a Kendrick Lamar – HUMBLE. Synth Riders Experience, uma experiência imersiva exclusiva para o Vision Pro.

De acordo com a Kluge Interactive, estúdio por trás do jogo, o lançamento acontecerá no dia 6 de fevereiro, poucos dias antes da aguardada apresentação de Lamar no Halftime Show do Super Bowl LIX, marcada para o dia 9/2.

A experiência transforma o jogo rítmico Synth Riders em um verdadeiro mergulho no universo da faixa “HUMBLE.”. Com efeitos de iluminação dinâmicos e um cenário inspirado no videoclipe da música, os jogadores podem se movimentar por um ambiente interativo que dá vida à estética do clipe.

Quem tiver um Apple Vision Pro poderá escolher entre dois modos de jogo: um de realidade mista (que mistura elementos virtuais com o ambiente real do jogador) e um modo imersivo (que transporta o usuário para dentro da experiência musical).

Synth Riders foi um dos primeiros jogos lançados para o Vision Pro e chegou a ser indicado aos Apple Design Awards como Melhor Jogo de Computação Espacial.

O CEO da Kluge Interactive, Arturo Perez, destacou a importância do projeto, dizendo que “trabalhar com uma música de um artista tão premiado como Kendrick Lamar é uma oportunidade incrível”.

A iniciativa também chamou a atenção da Unity, empresa que desenvolve o motor gráfico usado no jogo. O CTO da companhia, Steve Collins, comentou que esse tipo de experiência mostra como a computação espacial pode levar o entretenimento a um novo nível.

Estamos empolgados em ver como equipes como a Kluge Interactive estão ampliando os limites das experiências imersivas com a Unity para o Apple Vision Pro. A experiência exemplifica o incrível potencial da computação espacial, combinando música, visuais e interatividade de forma perfeita para envolver o público. São inovações como essa que demonstram como os desenvolvedores da Unity podem impulsionar o futuro da narrativa e do entretenimento imersivo.

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Macs, Apple TVs e/ou Apple Vision Pros. O serviço de jogos custa R$14,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

