MacMagazine (e nossos canais de ofertas) está agora no Threads!

Desde 2020, o MacMagazine possibilita que leitores possam aproveitar as melhores promoções em produtos e acessórios da Apple — e de marcas que “conversam” com o ecossistema da marca — por meio dos perfis do MM Ofertas e do MM Ofertas EUA.

Publicidade

Eles já podiam ser acessados no X (ex-Twitter), no Facebook, no MM Fórum, no Telegram e, mais recentemente, no Mastodon.

Estamos hoje anunciando uma nova expansão das nossas contas de ofertas, que agora também estão no Threads do Instagram!

E não são só eles: o nosso perfil principal do MM, com todas as nossas notícias diárias, também desembarcou por lá já há algum tempinho. 🥰

Publicidade

Com isso, você poderá acompanhar todo o nosso trabalho também nessa rede social da Meta! 😉 Eis os links:

Aos que estão aguardando pela nossa chegada ao Bluesky, em breve também pretendemos levar nossas contas para lá. Então, fiquem atentos!