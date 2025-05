Quarta temporada de “Mythic Quest” estreia no Apple TV+

Chegaram hoje ao catálogo do Apple TV+ os dois primeiros episódios da aguardada quarta temporada da série “Mythic Quest” — pouco mais de dois anos após o término da exibição da terceira.

Nesta continuação, a equipe enfrentará novos desafios em meio a um cenário em mudança. Com egos se chocando e relacionamentos florescendo, todos terão de ter um pouco mais de equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal.

A quarta temporada da série de comédia reúne um elenco estrelar, o qual conta com Rob McElhenney, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Danny Pudi, Ashly Burch,Imani Hakim, Jessie Ennis e Naomi Ekperigin.

“Mythic Quest” tem produção executiva de McElhenney e Day, bem como de Michael Rotenberg, Nicholas Frenkel e Gérard Guillemot.

Reveja o trailer oficial:

Assim como a anterior, a quarta temporada terá dez episódios ao todo. Os oito restantes serão disponibilizados sempre às quartas-feiras, até o dia 26 de março — dia em que estreará o spinoff da série, “Side Quest”.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

