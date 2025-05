★ Shokan Tag ou CardTag? Alternativas com MFi aos AirTags têm ótima relação custo-benefício!

Fala, galera! Como vocês já sabem, a Shokan Premium é parceira do MacMagazine e, neste post, vamos apresentar para vocês duas novidades que acabam de chegar assinadas pela turma dos acessórios mais exclusivos do mercado.



O rastreador Shokan Tag é a solução ideal para proteger o que é importante para você, como seu pet, malas de viagens, mochilas, patinetes, skates, pranchas de surf, drones e muito mais. Funciona mais ou menos como os AirTags (da Apple) que a gente já conhece, mas com um diferencial em relação ao consumo de bateria que, por ser muito mais eficiente, acaba oferecendo uma durabilidade bem maior.

Publicidade

De quebra, além do Tag, também foi apresentado para o Natal de 2024 o Shokan CardTag. Trata-se da mesma solução, mas em formato de cartão com um acabamento vitrificado e com a opção de liga/desliga — que também proporciona uma vida longa para a bateria!

Ambos o Shokan Tag e o CardTag usam a tecnologia da rede Buscar (Find My), da Apple, pela qual é possível localizar os itens com o seu iPhone, iPad ou iPod.

Os trackers enviam um sinal seguro de Bluetooth que pode ser detectado por aparelhos próximos na rede do app Buscar, e esse aparelhos enviam a localização para o iCloud. Basta então abrir o aplicativo Buscar para ver onde está seu objeto no mapa, usando a rede composta por todos esses dispositivos da Apple espalhados pelo mundo! Todo processo é anônimo e criptografado, para proteger a sua privacidade.

O Shokan Tag usa uma bateria do tipo CR2032; ao acabar, ela pode ser removida e trocada facilmente. Ele é feito de plástico e resistente à água, e possui homologação da Apple e da Anatel. A garantia é de um ano, diretamente com o pessoal da Shokan. O produto acompanha um manual de instrução sobre cuidados e funcionamento.

A melhor parte vem agora: temos um cupom especial e exclusivo — SHKMMAGAZINE —para você adquirir o seu Shokan Tag ou CardTag diretamente no site da Shokan ou mesmo na loja oficial deles no Mercado Livre, com incríveis R$119 de desconto!

Aproveitem! 😃

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.