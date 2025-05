Signal ganha opção para sincronizar mensagens e mídias entre dispositivos

O Signal finalmente está lançando uma novidade muito esperada: a sincronização do histórico de mensagens e mídia entre dispositivos vinculados, como desktops e iPads.

Antes, ao conectar um novo aparelho, só as mensagens recebidas dali em diante apareciam. Agora, dá para transferir o histórico de conversas e mídias dos últimos 45 dias, garantindo uma transição mais fluida.

Mas quem preferir pode continuar começando do zero, já que o Signal oferece a opção de transferir ou não o histórico ao vincular um novo dispositivo, dando mais controle ao usuário sobre seus dados.

De acordo com o mensageiro, a segurança continua sendo prioridade. Todo o processo é criptografado de ponta a ponta, ou seja, os servidores do Signal não têm acesso ao conteúdo das mensagens.

A transferência funciona assim: o celular principal cria um arquivo criptografado com as conversas e manda para o novo dispositivo, que recebe tudo de forma segura. Para começar, basta escanear um código QR exibido no aparelho que está sendo vinculado.

Outro detalhe importante é que fotos, vídeos e outros arquivos grandes não são incluídos diretamente no backup. Em vez disso, o Signal usa um sistema inteligente de “ponteiros”, que permite ao novo dispositivo baixar esses arquivos dos servidores sem que precisem ser reenviados pelo celular principal.

Vale lembrar que mídias mais antigas que 45 dias não serão sincronizadas, já que o Signal apaga esses arquivos automaticamente depois desse período. Mas a empresa já estuda maneiras de ampliar essa retenção no futuro. Além disso, essa nova tecnologia poderá abrir caminho para mais melhorias, como a possibilidade de restaurar mensagens ao trocar de celular.

Para garantir que a importação seja rápida e eficiente, a equipe do Signal fez várias otimizações no sistema. Como o processo envolve lidar com um grande volume de mensagens e dados, foi necessário desenvolver maneiras de acelerar a atualização do banco de dados, reduzir o tempo de espera e otimizar a forma como os arquivos são carregados.

O recurso ainda está em fase beta, mas deverá ser liberado para todos os usuários nas próximas semanas.

via Manual do Usuário