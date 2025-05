Spark é atualizado com ferramentas aprimoradas de composição de emails

O popular gerenciador e cliente de emails Spark foi atualizado hoje com ferramentas aprimoradas de composição, as quais agora estão disponíveis tanto no aplicativo para dispositivos móveis quanto em sua versão para macOS.

A primeira delas é a formatação de textos aprimorada, um recurso que estava em fase beta há um tempo e permite personalizar melhor seus emails com várias fontes, tamanhos e cabeçalhos.

O tratamento de mídia aprimorado, por sua vez, permite formatar com facilidade imagens incorporadas, com opções para redimensionar, cortar, girar, adicionar legendas e vincular links a elas.

Também permitindo com a nova atualização incorporar outros tipos de mídia aos emails (como vídeos e GIFs), o app agora suporta a adição e edição de tabelas nos rascunhos — sejam elas normais ou compartilhadas.

Por fim, a outra novidade é a detecção automática de links. Basta digitar ou colar uma URL ou um endereço de email no campo de digitação para que ele seja transformado em um link clicável automaticamente. Muito bom! 😉