WhatsApp corrige brecha no recurso visualização única no iOS

Há exatamente duas semanas, falamos aqui sobre um bug bastante sério no WhatsApp para iOS que permitia burlar o recurso de visualização única — muito usado para enviar imagens e vídeos com conteúdos sensíveis.

Pois bem, segundo informações do 91Mobiles, a equipe do aplicativo finalmente consertou essa brecha ontem com o lançamento da versão 25.2.3, já disponível na App Store.

Basicamente, arquivos enviados por meio dessa ferramenta continuavam acessíveis no menu “Gerenciar armazenamento”, presente nas configurações do mensageiro, permitindo que o arquivo em questão fosse salvo permanente pelo usuário que recebeu a mensagem.

Esse comportamento, é claro, tornava o recurso de visualização única completamente inútil, além de ferir a confiança dos usuários no WhatsApp — afinal, estamos falando de uma falha grave de privacidade.

Em setembro do ano passado, vale lembrar, um bug muito parecido também foi notado no WhatsApp Web, versão do mensageiro para navegadores. Mais especificamente, ele permitia que usuários fizessem capturas de tela das imagens enviadas pelo recurso de visualização única.

Novidades no WhatsApp para Mac

O WhatsApp introduziu hoje, com a chegada da versão 25.1.83 do mensageiro para Mac, uma série de recursos que já haviam sido lançados ou testados no iPhone, como a possibilidade de adicionar, editar e ligar para os Favoritos na aba Ligações; a de iniciar uma ligação instantaneamente ou compartilhar um link de ligação; e a de ligar para números de telefone que não estão salvos na sua lista de contatos por meio de um novo teclado numérico.

Além disso, a partir de agora, o histórico de ligações recentes fica devidamente sincronizado em todos os dispositivos.

Bons updates! 😉