Windows agora permite interagir com iPhones diretamente do menu Iniciar

Aos poucos, a Microsoft implementa novos recursos que aproximam usuários de PCs que também possuem iPhones. No fim do ano passado, por exemplo, a companhia facilitou o compartilhamento de arquivos entre o iOS e o Windows com uma atualização do app Phone Link.

Por falar no Phone Link, a gigante de Redmond incluiu o app diretamente no menu Iniciar em meados do ano passado — mas isso estava limitado a usuários do Android e, agora, está sendo lançado também para iPhones.

Conforme anunciado no blog do Windows, usuários de iPhones agora podem conectá-los ao Windows e interagir com eles. Para isso, basta abrir o menu Iniciar, escolher se você está conectando um Android ou iPhone e seguir as instruções na tela.

Depois que o iPhone estiver conectado, você poderá visualizar rapidamente mensagens, chamadas, verificar o nível da bateria e o status da conectividade do iPhone, bem como monitorar atividades recentes — tudo diretamente do menu Iniciar.

No momento, esses recursos estão sendo lançados gradualmente para testadores do Windows Insider Program. A Microsoft alerta que a função requer conexão com uma conta Microsoft e que o PC seja compatível com Bluetooth LE.

