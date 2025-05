Apple é a empresa mais admirada do mundo pela 18ª vez consecutiva, segundo a Fortune

Assim como no ano passado — e no ano anterior, e no ano anterior, e no ano anterior… (isso se repete mais 14 vezes) —, a Apple foi mais uma vez eleita a empresa mais admirada do mundo pela revista Fortune, que há 27 anos lista as companhias mais bem avaliadas por executivos ao redor do mundo.

Essa é a 18ª vez consecutiva que a empresa aparece no topo da lista, intitulada “World’s Most Admired Companies All-Stars” — feito que a revista classificou como “impressionante”. Completam o Top 3 outras duas gigantes estadunidenses: Microsoft e Amazon — situação que tem se repetido há seis anos.

Um dos grandes destaques dessa edição da lista é a NVIDIA, que saltou para a quarta colocação por conta da sua atuação no mercado de inteligência artificial — que consiste basicamente no fornecimento de chips para o treinamento de LLMs . No entanto, é possível que isso mude rapidamente, tendo em vista o impacto causado na companhia pelo chatbot chinês DeepSeek.

Eis o Top 10 de 2025:

Apple Microsoft Amazon NVIDIA Berkshire Hathaway Costco Wholesale JPMorgan Chase Walmart Alphabet American Express

Para chegar a esses resultados, a Fortune entrevistou mais de 3.380 executivos, diretores e analistas de segurança, os quais estão divididos entre 630 empresas em 51 indústrias de 30 países e regiões.

A lista completa, vale notar, tem bem mais do que apenas 10 empresas. Entretanto, apenas as 50 primeiras companhias estão listadas de acordo com o número de indicações recebidas; a partir da 51ª colocada, os nomes começam a ser exibidos alfabeticamente.

A lista completa pode ser conferida nessa página.