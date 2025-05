Apple fatura US$124,3 bilhões no 1º trimestre fiscal de 2025

Como esperado, a Apple acaba de revelar seus resultados financeiros referentes ao primeiro trimestre fiscal de 2025, finalizado em 28 de dezembro do ano passado.

Nesse período de três meses — o primeiro que engloba as vendas da linha iPhone 16 —, a Apple faturou US$124,3 bilhões (+4%), com US$36,3 bilhões em lucro líquido (+7%) e US$2,40 em ganhos por ação diluída (+10%). Os números comparam-se, respectivamente, a US$119,6 bilhões, US$33,9 bilhões e US$2,18 no primeiro trimestre fiscal de 2024.

Eis os números por segmentos:

iPhone : US$69,1 bilhões (-1%)

: US$69,1 bilhões (-1%) Mac : US$9 bilhões (+16%)

: US$9 bilhões (+16%) iPad : US$8,1 bilhões (+15%)

: US$8,1 bilhões (+15%) Vestíveis, Casa e Acessórios : US$11,7 bilhões (-2%)

: US$11,7 bilhões (-2%) Serviços: US$26,3 bilhões (+14%)

Tim Cook, diretor executivo (CEO) da Apple, deu a seguinte declaração:

Hoje, a Apple está relatando nosso melhor trimestre de todos os tempos, com receita de US$124,3 bilhões, um aumento de 4% em relação ao ano anterior. Ficamos emocionados por trazer aos clientes nossa melhor linha de produtos e serviços durante a temporada de festas. Com o poder do Apple Silicon, estamos desbloqueando novas possibilidades para nossos usuários com inteligência da Apple, o que torna aplicativos e experiências ainda melhores e mais pessoais. E estamos empolgados com o fato de a Apple Intelligence estar disponível em ainda mais idiomas em abril.

E eis a do novo diretor financeiro (CFO) da companhia, Kevan Parekh:

Nossa receita recorde e fortes margens operacionais levaram o EPS a um novo recorde de todos os tempos com crescimento de dois dígitos e nos permitiu retornar mais de US$30 bilhões aos acionistas. Também estamos satisfeitos que nossa base instalada de dispositivos ativos tenha atingido uma nova alta de todos os tempos em todos os produtos e segmentos geográficos.

O conselho de administração da Apple declarou um dividendo em dinheiro de US$0,25 por ação comum da companhia, pagável em 13 de fevereiro de 2025 a todos os acionistas registrados ao término dos negócios em 10 de fevereiro próximo.

A partir das 19h (pelo horário de Brasília), a Apple realizará uma conferência em áudio — a primeira comandada por Parekh — para falar desses números e responder perguntas da imprensa. Cobriremos, é claro, todos os destaques do que rolar por lá aqui no MacMagazine.