Apple Intelligence ganhará suporte ao português em abril!

Durante a chamada sobre os resultados financeiros do primeiro trimestre fiscal de 2025 da Apple, o CEO da companhia, Tim Cook, esclareceu que a Apple Intelligence suportará o português em abril deste ano.

Que esse suporte seria disponibilizado em 2025 não era novidade, no entanto, havia dúvidas se o português seria suportado em uma atualização que será lançada em abril ou posteriormente. Durante a chamada, porém, Cook definiu um pouco melhor esse prazo:

Em abril, levaremos a Apple Intelligence para mais idiomas, incluindo francês, alemão, italiano, português, espanhol, japonês, coreano e chinês simplificado, além de inglês localizado para Singapura e Índia.

O que ainda não dá confirmar é se será disponibilizado o suporte ao português do Brasil ou de Portugal (ou, quem sabe, os dois). Contudo, como já aventamos, levando em conta que até hoje a Siri funciona apenas com o português brasileiro, o mais provável é que a Apple Intelligence também só funcione com a variação brasileira do idioma, a princípio. Outro forte indício disso foi um workshop do tema que a Apple marcou recentemente para ocorrer em São Paulo, no próximo mês.

O iOS 18.3, vale notar, foi liberado para todos os usuários no começo desta semana. A companhia ainda não deu início aos testes do iOS 18.4, mas pode ser que a expansão do suporte da Apple Intelligence a mais idiomas aconteça nessa atualização — ou, então, com o iOS 18.5.

