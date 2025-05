Ausência da Apple Intelligence afetou as vendas de iPhones na China, diz Cook

Em entrevista à CNBC na qual falou sobre os resultados financeiros do primeiro trimestre fiscal de 2025 da Apple, o CEO Tim Cook atribuiu (em partes) à ausência do suporte à Apple Intelligence nos iPhones uma queda de 11,1% das vendas gerais da empresa na China durante o período.

Segundo o executivo, foi observado um desempenho mais forte nas vendas dos iPhones 16 nos mercados onde o conjunto de recursos de inteligência artificial generativa da Apple já foi lançado — o que indica que a AI impulsionou, em alguma escala, as vendas dos aparelhos deste ano, inclusive ultrapassando os números da linha iPhone 15.

Dadas as fortes regulações a IA impostas pelo governo chinês, a Maçã tem enfrentado dificuldades para encontrar um parceiro local no país para alimentar a Apple Intelligence. O próprio Cook, inclusive, já chegou a dizer que isso é uma prioridade na empresa em visita ao país.

Outros fatores

Cook também apontou que metade da queda foi causada por mudanças no estoque dos canais de venda — o que faria com que a porcentagem não refletisse o desempenho operacional. Ele também destacou que o governo chinês anunciou recentemente subsídios para produtos eletrônicos (incluindo os da Apple) — o que poderá melhorar a situação da Maçã no trimestre atual.

Ainda falando em China, Cook não deixou de dar um pitaco sobre o assunto do momento no mundo da tecnologia, o DeepSeek. Alguns especialistas em tecnologia acreditam que a Apple — que foi uma das poucas Big Techs que não perderam valor no mercado com o advento da IA chinesa — poderá se beneficiar, dada a sua estratégia de priorizar modelos localmente nos dispositivos.

Eu acho ótimo… que eficiência é algo excelente, e inovação que impulsiona eficiência é algo excelente. Nós sempre tivemos esse modelo híbrido de investimento, como você sabe, no espaço de data centers, onde temos nossos próprios data centers, e também usamos terceiros. E então eu acho que vamos continuar com essa estratégia.

Momento positivo para a Apple como um todo

Embora a receita de iPhones tenha caído 1% ano a ano, o aumento das categorias Serviços (+14%) — que agora acumula mais de 1 bilhão de assinaturas —, Macs (+16%) e iPads (+15%) acabaram impulsionando um crescimento geral nos números da empresa.

Mesmo que o momento seja positivo, no entanto, há quem acredite que a Apple poderá passar por maus bocados nos próximos anos devido às tarifas a produtos importados na China que deverão ser impostas pelo governo do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Sobre os impostos, Cook afirmou que a Apple é o maior contribuinte nos EUA (ou um dos maiores) e se disse otimista com os resultados da empresa no país. O CEO, inclusive, teria prometido ao presidente um grande investimento por lá futuramente.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

