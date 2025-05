Com lançamento iminente, Powerbeats Pro 2 são homologados no Brasil

A essa altura do campeonato, já sabemos quase tudo sobre os Powerbeats Pro 2, incluindo o seu design e o fato de que eles poderão medir a frequência cardíaca do usuário. Entretanto, se ainda restavam dúvidas de que o lançamento dos fones estava próximo, saiba que eles acabaram de ser homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Até agora, o órgão regulador brasileiro liberou os Certificados de Conformidade Técnica para dois códigos de produto, A3157 e A3158 , sendo que o primeiro muito provavelmente diz respeito ao fone esquerdo e o segundo ao fone direito. Ainda não foram liberados os documentos do estojo de carregamento ( A3160 ), mas é provável que isso aconteça muito em breve.

De acordo com os documentos, os fones são fabricados na unidade fabril New Wing Interconnected Technology (Bac Giang), localizada no Vietnã.

Como comentamos anteriormente, os Powerbeats Pro 2 deverão suportar tanto o iOS quanto o Android (a exemplo de outros fones da Beats) e contar com recursos como Bluetooth Low Energy (BLE), Cancelamento Ativo de Ruído (ANC, na sigla em inglês) e modo Ambiente (Transparency mode), mas não com a transmissão simultânea — funcionalidade que possibilita a conexão com mais de um aparelho ao mesmo tempo.

Ao que tudo indica, falta pouco para os fones serem anunciados oficialmente pela Apple não só no exterior, mas também no Brasil. Ansiosos?