Como adicionar uma chave Pix ao seu perfil do WhatsApp

Recentemente, o WhatsApp lançou um recurso que permite cadastrar a chave Pix do usuário no perfil, simplificando o seu envio dessas informações em conversas — e evitando a necessidade de perguntar “Qual o seu Pix?” antes de realizar a transação.

Com essa função, além de enviar a chave Pix diretamente na conversa (permitindo que ela seja copiada e colada e dispensando que o usuário digite tudo à mão), é possível alterar as opções de privacidade, podendo deixá-la visível no perfil para todas as pessoas, apenas para os contatos salvos, pessoas seletas, ou ocultá-la.

No passo a passo abaixo, aprenda a configurar a chave Pix no seu perfil do WhatsApp e a alterar as suas opções de privacidade.

Como mostrar uma chave Pix no WhatsApp

Abra uma conversa e toque no ícone de adicionar arquivos (clipe de papel ou “+”). Selecione a opção “Pix”. Escolha o tipo da chave (celular, CPF, email ou chave aleatória), digite a chave e o nome utilizado na conta. Escolha quem pode ver a chave Pix no seu perfil. Toque em “Adicionar”.

Pronto! Depois do cadastro, toque no ícone de adicionar arquivos e escolha qual chave será enviada na conversa. Os seus contatos também poderão ver a chave ao tocarem nas opções do seu perfil na conversa e selecionarem a opção “Pix”.

Como alterar as opções de privacidade da chave Pix no WhatsApp

Acesse uma conversa e toque no ícone de adicionar arquivos. Selecione “Pix”. Escolha a chave que deseja alterar. Clique em “Configurações de privacidade”. Escolha entre as opções “Todos”, “Meus contatos”, “Meus contatos, exceto…” ou “Ninguém”.

É importante que o usuário se atente aos ajustes de privacidade da chave Pix, já que dados sensíveis (como CPF ou email) podem ser utilizados como chave e idealmente não devem ser acessados por qualquer pessoa com acesso ao seu perfil no WhatsApp.