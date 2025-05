Estudo da Apple alerta sobre exposição a barulhos no dia do Super Bowl

Um estudo recente feito pela Apple em parceria com a Universidade de Michigan revelou que os níveis de ruído nos Estados Unidos aumentam bastante nos domingos do Super Bowl — mesmo para quem não está no estádio.

A pesquisa, que usou dados coletados de mais de 115 mil usuários do Apple Watch por meio do app Ruído (Noise), mostrou que o barulho fica entre 1,5 e 3 decibéis (dB) mais alto em comparação a um domingo normal. Esse aumento dura cerca de nove horas, começando três horas antes do jogo e indo até três horas depois que ele acaba.

Pode parecer pouco, mas como a escala de decibéis é logarítmica, um aumento de 3dB representa o dobro da potência sonora. Isso pode ser prejudicial para a audição, especialmente se a exposição for prolongada.

O estudo analisou os padrões de ruído durante os últimos quatro Super Bowls (de 2021 a 2024) e descobriu que os estados que sediaram o jogo (ou tiveram times participantes) registraram níveis de barulho ainda mais altos. Provavelmente, isso acontece porque as pessoas se reúnem em grupos maiores para assistir à partida.

Essa pesquisa chama a atenção para a importância de cuidar da exposição ao barulho durante eventos grandes, mesmo para quem está assistindo em casa ou em bares e festas.

Para ajudar as pessoas a se protegerem, a Apple oferece alguns recursos nos seus dispositivos. O app Ruído no Apple Watch, por exemplo, avisa quando o barulho ao redor está acima do considerado seguro.

Já os AirPods Pro 2 têm o recurso Hearing Protection que reduz a exposição a sons altos. Além disso, especialistas recomendam o uso de fones com cancelamento de ruído ou protetores auriculares em ambientes barulhentos.

Com o Super Bowl LIX chegando — ele ocorrerá no dia 9 de fevereiro de 2025, em Nova Orleans —, o estudo serve como um alerta para que as pessoas fiquem atentas ao barulho durante as comemorações e usem as ferramentas disponíveis para cuidar da saúde auditiva.

via 9to5Mac