Fundador da TSMC conta por que a Intel não fabrica chips para iPhones

Parceira da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) desde que começou a criar seus próprios chips para iPhones, a Apple poderia ter escolhido uma solução já “caseira” para essa empreitada — a Intel, que àquela altura já produzia os chips que eram integrados de fábrica nos Macs.

Publicidade

Em longa participação no podcast Acquired, o fundador da multinacional taiwanesa, Morris Chang, afirmou que a Maçã chegou a paralisar as tratativas com a sua empresa por dois meses, por causa de uma abordagem da concorrente americana.

Segundo ele, em fevereiro de 2011 o então CEO da Intel, Paul Otellini, falou com Tim Cook (na época, ainda diretor de operações da Maçã) para considerar uma parceria com a sua empresa — o que motivou a paralisação até a decisão pela TSMC.

De acordo com Chang, durante uma reunião privada na Apple, na qual sacramentou a decisão, Cook afirmou que a Intel simplesmente não sabia “como ser uma foundry” — ou seja, uma fábrica que produz chips para terceiros sob encomenda (como a TSMC faz, com maestria).

Chang afirma não ter ficado muito preocupado com a ameaça da concorrente, uma vez que conhecia muitos clientes da Intel em Taiwan e “nenhum deles gostava” da empresa, a qual agia como “se fosse o único cara para microprocessadores”.

Publicidade

Segundo ele, ao contrário da sua empresa, ao fabricar chips para terceiros a Intel acabava competindo com seus clientes, gerando um conflito de interesses. A TSMC, por sua vez, tinha uma abordagem de sempre corresponder às demandas solicitadas.

Quando o cliente pede muitas coisas, aprendemos a corresponder a todas as solicitações […] Alguns deles eram loucos, alguns deles eram irracionais, mas respondemos a cada pedido com cortesia. A Intel nunca fez isso.

É interessante ver como essa parceria com a TSMC foi um acerto daqueles da Apple, o qual possibilitou à empresa “se livrar” da Intel até mesmo na fabricação dos chips para Macs — cuja situação estava ficando cada vez mais problemática.

via MacRumors