Google Planilhas: Gemini agora pode oferecer insights e gerar visualizações

A partir de hoje, usuários do Planilhas (Sheets), do Google, podem pedir ao Gemini para que ele forneça insights que possam ajudar no processo de tomada de decisões dentro de uma organização com base em informações contidas em tabelas, bem como crie visualizações que ajudem a acelerar o processo de análise de dados.

Segundo a gigante de Mountain View, a IA agora pode identificar padrões, tendências contextuais e correlações entre diferentes informações contidas em uma planilha — tudo com um único prompt de texto. Antes, ela conseguia apenas dar dicas pontuais e criar tabelas automaticamente para o usuário.

Quanto às visualizações, agora é possível pedir para que o Gemini crie gráficos os quais podem ser inseridos em qualquer lugar das suas tabelas, facilitando o compartilhamento das informações.

Há, no entanto, algumas limitações, já que os gráficos sempre são inseridos como imagens estáticas, o que significa que eles não serão atualizados automaticamente caso você altere algum dado na planilha. Esse recurso também exige que o usuário seja o mais claro possível na hora de escrever o prompt para evitar confusões e que a tabela não conte com dados inconsistentes ou deixe de apresentar valores importantes.

Todos esses comandos, ainda de acordo com o Google, são processados em segundo plano pelo Gemini utilizando códigos na linguagem de programação Python — pelo menos no caso de prompts mais complexos. No caso de perguntas mais simples de serem respondidas, é possível que ele recorra apenas a fórmulas básicas para entregar os insights desejados.

O Google já começou a liberar essas novidades para usuários dos seguintes planos do Workspace: Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard e Enterprise Plus, além de clientes com os addons Gemini Education ou Gemini Education Premium. Assinantes do Google One AI Premium, bem com usuários que compraram os addons Gemini Business e Gemini Enterprise, também poderão aproveitar a novidade — que deverá ser liberada para todos até o dia 20 de fevereiro.

