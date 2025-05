Homem que transportava R$1 milhão em iPhones sem nota é preso em SP

Um homem transportando 122 iPhones e um Apple Watch — todos sem procedência — foi detido em flagrante ontem na cidade de São Paulo (SP), de acordo com informações da Polícia Militar do estado. Os dispositivos, avaliados em aproximadamente R$1 milhão, foram apreendidos pelo batalhão.

As equipes da Polícia Militar estavam em patrulha quando receberam uma denúncia de uma empresa locadora de carros alegando movimentação suspeita por parte de um de seus clientes. De acordo com com a denúncia, o suspeito estava conduzindo o veículo por rotas conhecidas pelo tráfico de drogas e comercialização ilegal de eletrônicos, localizadas no bairro Parque Novo Mundo, na zona norte da capital paulista.

Após iniciar a busca, os policiais avistaram o homem em atitude suspeita trafegando no veículo da locadora. Quando percebeu que estava prestes a ser abordado, ele entrou em uma transportadora e fingiu ser um cliente, mas foi desmentido pelos funcionários do local.

O homem foi detido e dentro do carro foram encontrados dezenas de iPhones novos, sem nota fiscal. Ele foi conduzido ao 73º Distrito Policial do Jaçanã e o caso será encaminhado para investigação pela Polícia Federal, que deve apurar a origem dos smartphones e verificar a possível conexão com um recente roubo de carga na região.

via CNN Brasil